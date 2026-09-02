Adrian Mutu scherza dopo la sostituzione nella sfida tra Fiorentina All Star e Operazione Nostalgia.
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Adrian Mutu ha regalato un momento di ironia al termine della sua esperienza in campo nella sfida celebrativa tra Fiorentina All Star e Operazione Nostalgia Legends. L’ex attaccante viola, sostituito nel corso della partita, ha scherzato ai microfoni di Sky con la giornalista Vanessa Leonardi.
"Ha esagerato. Sostituito due volte in una sola partita". Poi, rivolgendosi direttamente a Cesare Prandelli, ha aggiunto con il sorriso: "Mister, stavolta hai esagerato".
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