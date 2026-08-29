Adrian Mutu riflette sul suo trande periodo alla Fiorentina, con grandi gol e grande spettacolo
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Adrian Mutu ha parlato a Dazn, prima di Fiorentina-Frosinone. Le parole dell'ex numero 10:
"Essere qui è bellissimo, in una giornata così, parlare di quello che eravamo con i compagni. Tutto il mil periodo qua è stato bello, Firenze mi ha coccolato. Il gol più bello forse quello contro il Psv, che ci portò in semifinale di Uefa. Ho avuto tanti grandi partner d'attacco, Gilardino, Vieri, Toni, sono stati tutti grandi giocatori, ed io mi sono messo a disposizione"
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