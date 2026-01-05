Monti: “Paratici è uomo di calcio. Kean serve. Fazzini, perché darlo via?

Lo speaker e tifoso viola Gianfranco Monti è intervenuto nel corso del “Pentasport” di Radio Bruno: “Sono molto contento che arrivi Paratici. È un uomo di calcio e sa riparare alcune situazioni in cui c’è da intervenire....

5 gennaio 2026

Lo speaker e tifoso viola Gianfranco Monti è intervenuto nel corso del "Pentasport" di Radio Bruno:

"Sono molto contento che arrivi Paratici. È un uomo di calcio e sa riparare alcune situazioni in cui c'è da intervenire. È nel momento giusto, in una Fiorentina che ha bisogno di dare un'accelerata sul mercato. Spero arrivino giocatori che sanno esattamente dove vengono, in una squadra che è in difficoltà. Chi verrà deve avere lo spirito battagliero, per uscire da questa situazione. Non ci servono fenomeni, almeno da un punto di vista caratteriale. Voglio tenere Fazzini, perché lo devo dare via? Così come Parisi che abbiamo durato una gran fatica per vederlo a questi livelli, mi sembrerebbe assurdo".

Kean? "Non voglio andare in Serie B, esco dalla polemica sulla sua settimana diversa e la sua assenza. Sono concentrato sul salvarmi e in questo momento lui serve. Poi a maggio si vedrà".

Lazio? "Perché non andare a Roma con la convinzione di fare punti? Sarà una partita sicuramente difficile, ma anche per la Lazio. Abbiamo bisogno di almeno 6/7 vittorie. Se nelle prossime tre non ne porti a casa nemmeno una, cominciano a diventare sempre meno quelle rimaste. La prossima mi sembra quella più abbordabile, perché il Milan lo vedo in un momento di grazia con Allegri. E poi col Bologna di Italiano sarà tutta da vivere".