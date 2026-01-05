Marchini: “Piccoli? Onesta partita, ma non segna. Miretti sarebbe prezioso”

"Non sarei sorpreso di un 4-2-3-1 costruito su Salomon, in attesa degli altri. Mercato? Una fiche la metto su Miretti"

Redazione VN 5 gennaio 2026 (modifica il 5 gennaio 2026 | 19:48)

Giampaolo Marchini ha commentato la prestazione, di squadra e dei singoli, della Fiorentina, ai microfoni del "Pentasport" di Radio Bruno:

Ranieri? "Paga l'aspetto psicologico, perdere la fascia di capitano non è irrilevante per il contraccolpo. Vanolinon l'ha voluta spiegare, ma lì qualcosa è successo. Non credo vada via a gennaio, sarebbe come ammettere di aver sbagliato qualcosa. Al momento non mi pare si sia in queste condizioni".

Fagioli? "Ha fatto tre/quattro partite molto interessanti, facendo vedere quali sono le sue reali qualità. Il suo problema è sempre stata la continuità. Se continua così la Fiorentina ha trovato il suo uomo d'ordine, il regista da cui passa il gioco".

Ndour? "Mi fa tanta rabbia, ha mezzi fisici e tecnici ma gli manca cattiveria agonistica. Bisogna che adesso mostri i canini, oltre al sorriso".

Piccoli? "Ieri non ha fatto una partita malvagia, non mi è dispiaciuto. Si era guadagnato un rigore sacrosanto e ha fatto movimenti interessanti. Ha fatto un'onesta partita, ma è chiaro che ci vuole di più. È un attaccante, ieri era da sufficienza, ma non segna".

Mutazione tattica? "La difesa a quattro è la certezza. Non sarei sorpreso di un 4-2-3-1 costruito su Salomon, in attesa degli altri nomi che arriveranno sicuramente. Mercato? Una fiche la metto su Mirettiche è prezioso e può fare tanti ruoli".