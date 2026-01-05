Bocci: “Finalmente i singoli e l’atteggiamento. De Gea para, Kean segna”

"Il gioco ancora non esiste, ma la condizione dei singoli e l'atteggiamento di squadra un po' si son cominciati a vedere nelle ultime partite"

Redazione VN 5 gennaio 2026 (modifica il 5 gennaio 2026 | 19:24)

Il giornalista Alessandro Bocci, ospite negli studi del "Pentasport" di Radio Bruno, ha parlato della vittoria della Fiorentina e del momento della squadra di Vanoli:

Vittoria? "Un buon primo tempo, poi nel secondo l'ansia ha preso il sopravvento. Mi è piaciuto l'atteggiamento, hanno giocato finalmente da squadra dandosi una mano. Non abbiamo preso gol dopo 14 partite. si è rivisto per una volta quello che accadeva l'anno scorso: portiere, De Gea, che para e centravanti, Kean, che segna".

Singoli? "Fagioli ha fatto quattro partite da 6,5, rispetto al nulla di prima è oro. La grande crescita è anche quello di Comuzzo, che ha giocato benissimo a Parma contro Pellegrino e ieri ha lottato con Vardy e ha salvato sull'errore di Ranieri. Il gioco ancora non esiste, ma la condizione dei singoli e l'atteggiamento di squadra un po' si son cominciati a vedere nelle ultime partite".

Rigore? "La Penna è un arbitro scarsissimo, lo stesso che col Bologna arbitrò malissimo, quella volta a favore. L'errore su Piccoli è doppio nel dare il rigore e poi cambiare idea dopo il richiamo del Var. Il problema è sempre un protocollo che non viene seguito".

Lazio? "Sarà una partita complicata. Adesso la Fiorentina ha trovato sì un po' di fiducia, ma arrivano tre impegni in sette giorni e molto difficili. In difesa immagino Vanoli schieri la stessa formazione, a centrocampo potrebbe far rifiatare Mandragora".

Ndour e Fazzini? "Non li cederei, magari li manderei a giocare in prestito. Il rischio di buttare via il bambino con l'acqua sporca è troppo alto. Ndour ha qualità inespresse e c'è da capire quale sia il suo reale livello, Fazzininon lo abbiamo mai visto in cinque mesi".