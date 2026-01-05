Viola News
Calvarese: "Piccoli-Baschirotto non è un intervento Var. La Penna vede giusto"

Gianpaolo Calverese, ex arbitro di Serie A, è intervenuto a 30 Minuto, programma in onda su Italia 7. Ecco le sue parole:

Piccoli-Baschirotto? Non è un episodio semplice. Live l'attaccante viola anticipa il difensore, ed è rigore. Rivedendo il contatto basso si depotenzia. Sul Var non sono d'accordo, siamo andati oltre. Tanti corpo a corpo come quelli di Piccoli-Baschirotto non sono trattenute funzionali. Il difensore va giù non per quello. Sentire dov'è l'avversario non è fallo. Non è un intervento da Var, La Penna ci vede benissimo. Parallelo con Fiorentina-Juventus? Sono due situazione ben diverse. 

 

