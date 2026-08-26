Lo speaker e opinionista Gianfranco Monti ha riflettuto sui temi caldi in casa Fiorentina: Kean, il centenario, il mercato. Le sue parole
VIDEO VN - Il riassunto della festa per i 100 anni della Fiorentina
Lo speaker e opinionista Gianfranco Monti ha riflettuto sui temi caldi in casa Fiorentina: Kean, il centenario, il mercato. Le sue parole.
"Che spettacolo la festa di ieri dei tifosi. Veramente uno spettacolo incredibile vedere tutta questa gente in strada a festeggiare i 100 anni della Fiorentina. Emozioni vere".
Su Kean e Paratici"Paratici a me piace tantissimo, però la situazione-Kean è sfuggita di mano. La vedo gestita non benissimo quest'ultima fase dell'attaccante. Peccato, perché va via un calciatore tanto forte, il centravanti della Nazionale, che ha dato molte gioie. So che il Como vuole fargli fare delle visite particolari per verificare il suo stato di forma, però so anche che è molto interessato a chiudere".
Sul post Kean"I nomi che girano per il post Kean non mi attirano sinceramente. Detto ciò, penso che tra tutti i nomi uno potrebbe essere Bonny e l'altro Icardi, anche se prendere quest'ultimo potrebbe essere un problema. Comunque vada, i viola perderanno però il centravanti della Nazionale".
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