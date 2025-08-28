Monti: “Ho dubbi su Caviglia. L’investimento più grande lo avrei fatto in mediana”

Il parere dello speaker su alcuni temi legati a casa viola

Redazione VN 28 agosto 2025 (modifica il 28 agosto 2025 | 15:18)

Lo speaker e opinionista Gianfranco Monti è intervenuto oggi su Radio Bruno. Il suo parere sulla Fiorentina di Stefano Pioli e sulla gara di stasera:

"Mi auguro di vedere qualcuno di nuovo stasera. Voglio vedere Fazzini in campo. Gudmundsson e l'ex Empoli potrebbero giocare insieme, ma credo che l'islandese riposi col Polissya. Fagioli, Sohm e Fazzini mi piacerebbe vederli in campo."

Nicolussi Caviglia — "Nicolussi Caviglia è un buon giocatore, però vorrei un colpo più importante in quel ruolo. Non so se il calciatore del Venezia ci farà fare il salto di qualità in mediana. L'investimento più grande lo avrei fatto a centrocampo. Spero che Caviglia sia funzionale per la squadra di Pioli."

Cagliari — "Ho sentito reagire male troppe persone per via del pareggio di Cagliari. I rossoblù hanno fatto quello che fanno le piccole squadre con le più grandi. Hanno preso punti alla squadra più imballata fisicamente, così da mettere un po' di fieno in cascina per la salvezza. E' chiaro che mi dispiace, sono due punti buttati via. I giocatori di esperienza devono dare qualcosa di più, soprattutto nel finale di partita. Forse è mancata un po' di attenzione."