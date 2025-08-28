Prosegue serrata la trattativa per Hans Nicolussi Caviglia,anche se l'ex Juventus - ai bianconeri spetta il 10% dell'eventuale incasso del Venezia - ha un contratto quadriennale e per questo difficile da strappare ai lagunari.
CorSport: “Venezia inamovibile per Nicolussi Caviglia. Viola sperano in Lucci”
Che restano inamovibili sulla loro domanda da 10-12 milioni di euro. La Fiorentina punta sull'azione diplomatica di Alessandro Lucci, agente del ragazzo nonché navigato addetto ai lavori. L'obiettivo è limare le distanze, avvicinare sensibilmente le parti e chiudere la trattativa.
L'arrivo del classe 2000 permetterebbe a Pioli di liberare Fagioli, facendogli fare la mezzala come ai tempi della Juventus. Nicolussi Caviglia sarebbe impiegato come vertice basso. Nelle prossime ore sono attesi nuovi contatti. Lo scrive il Corriere dello Sport.
