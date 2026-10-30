Durante il Pentasport di Radio Bruno, è intervenuto Gianfranco Monti:

“Contro il Como un punto ce lo meritavamo, contro l’Inter potevi farne uno e ieri dovevi conquistarne tre. Hai buttato cinque punti che ti avrebbero aiutato a non dover fare i ragionamenti dell’anno scorso. Adesso sei ancora a rincorrere. Ci sono poi tanti altri dettagli che non riesco a capire, come cambiare due giocatori come Beto e Gonçalves al 90’. Lo puoi e lo devi fare prima. Il clima mi sembra molto simile a quello dell’anno scorso, a meno che contro Sassuolo e Juventus tu non riesca a vincere. Dobbiamo trovare il modo di uscire da questa spirale di terrore e paura”.

Oulai si è preso la squadra sulle spalle

“Ieri Oulai si è preso la squadra sulle spalle, cosa che Fagioli invece non ha fatto. Si vede che è un calciatore che ha minuti nelle gambe. Gonçalves ha mezz’ora nelle gambe, ma inserirlo al novantesimo non aiuta minimamente la squadra”.

Manca la personalità

“Adesso la squadra deve metterci seriamente del suo quando scende in campo. C’è bisogno di uscire da questa situazione il prima possibile. Il fatto che manchi personalità è un disastro, perché in campo ci vanno i giocatori, non Vanoli. Speravo di fare almeno cinque punti in queste tre partite, ma adesso contro Sassuolo e Juventus devi trovare una vittoria. Sono preoccupato, perché là davanti non si segna più”.