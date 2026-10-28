Il commento del ct delle giovanili dell'Argentina sul successore di Messi

Redazione VN
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Il commissario tecnico dell'Argentina Under 20 ed ex vice della Nazionale maggiore, Claudio Gugnali, ha parlato a TMW del successore di Lionel Messi e la maglia numero 10 in biancoceleste. Il suo commento:

Mastantuono o Nico Paz? Difficile rimpiazzare Messi: la numero 10 dell'Argentina ha un peso enorme. Fra i due che lei ha detto nomino un terzo nome: Julian Alvarez.
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