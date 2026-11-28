Ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport, l’ex attaccante viola Cristiano Masitto, che ha allenato Nicolò Zaniolo ai tempi degli Allievi della Fiorentina, ha parlato degli ultimi due anni della squadra gigliata:

Da fuori si fa sempre più fatica a fare un'analisi. Un anno di down ogni tanto capita a tutti, per tanti motivi. Alla Fiorentina due anni di fila non ci stanno, probabilmente si è captato male il pericolo e questo non è da Fiorentina. A fine anno bisogna mettersi al tavolino e fare una programmazione giusta e seria, come hanno fatto altre squadre, come il Cagliari.

Il ruolo della società

Non si intuisce una società chiara su come aiutare l'allenatore a uscire da questo momento, e questa forse è la cosa più preoccupante.

Una Fiorentina operaia

Bisogna pensare a una Fiorentina operaia adesso. Significa che bisogna avere un equilibrio, partendo dal non subire gol. A volte si porta sulla maglia uno stemma determinato e favoloso e questo ti dà quasi l'obbligo di fare un certo tipo di calcio, ma non è il momento di farlo. Adesso c'è bisogno di non subire, di consolidare un gruppo, di fare punti in ogni partita e poi, quando ci saranno dei momenti più felici, si potrà tornare a fare un calcio propositivo e offensivo.

Ranieri

È un giocatore con un mancino educato, un giocatore importante in costruzione e per giocare a calcio, è meno un giocatore di impatto. Però, quando la squadra sta bene, riesce a far bene le due fasi; quando la squadra sta male, è più un giocatore da fioretto e meno da sciabola.

Zaniolo

Ha ritrovato se stesso, lo vedo più in fiducia nelle giocate, anche più valorizzato, e tutti i giocatori dovrebbero sentirsi così. Ci sono varie categorie di giocatori e vestire le maglie di alcuni top club non è per tutti. Niccolò piano piano sta ritrovando se stesso e secondo me dimostrerà il suo valore, perché è ancora giovane e forte e potrà ritornare in una big.

La sfida di domani

Domani sarà una gara molto difficile, perché si incontrano due squadre in un momento delicato. Prevarrà la paura di non prendere gol. Le opzioni sono due: O rischieranno poco o giocheranno solamente 20-25 minuti a tempo, con l'idea di finire il tempo senza correre rischi.