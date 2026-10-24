La Fiorentina sfida l'Inter in un momento delicato per i nerazzurri. Marianella analizza le difficoltà della squadra di Chivu: i viola cercano l'occasione per fare punti.
VIDEO - Quando la Fiorentina si prese la vetta della Serie A distruggendo l'Inter
La Fiorentina si prepara alla trasferta contro l'Inter, chiamata a sfruttare il momento delicato dei nerazzurri per tornare a fare punti dopo il ko con il Como. Massimo Marianella, a Sky Sport, ha analizzato le difficoltà attraversate dalla squadra di Chivu.
Sulla Fiorentina
Per la squadra di Vanoli sarà importante saper sfruttare ogni eventuale difficoltà dell'Inter, cercando di colpire nei momenti giusti. I viola sono chiamati a una prova attenta e concreta, con l'obiettivo di trasformare in punti quanto lasciato per strada nella sfida contro il Como.
La squadra di Chivu
Credo che per l'Inter sia il primo momento delicato dell'ultimo anno e mezzo. Pesano i risultati, l'assenza di Lautaro e anche le prime critiche, seppur velate, rivolte all'allenatore. Abbiamo pensato che, forte della sua superiorità in Italia, potesse concentrarsi sul percorso europeo, ma in Champions l'avvio non è stato dei migliori. È il primo passaggio complicato di questi ultimi anni e va gestito con un po' di attenzione.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultime notizie
Fiorentina, i convocati per Milano: Oulai ce la fa, aggregati 3 Primavera
Radio e tv
Bucchioni avverte: “Ecco il vero problema della Fiorentina di Vanoli”
Rassegna stampa
Franchi: il Comune detta le prescrizioni. La reazione della Fiorentina
Probabili formazioni
Inter-Fiorentina, probabili formazioni: torna Brescianini, ballottaggio Dodò-Viery
Le nostre esclusive
Come siamo arrivati a "Brescianini parte davanti a Oulai" e cosa può succedere
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti