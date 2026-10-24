La Fiorentina si prepara alla trasferta contro l'Inter, chiamata a sfruttare il momento delicato dei nerazzurri per tornare a fare punti dopo il ko con il Como. Massimo Marianella, a Sky Sport, ha analizzato le difficoltà attraversate dalla squadra di Chivu.

Per la squadra di Vanoli sarà importante saper sfruttare ogni eventuale difficoltà dell'Inter, cercando di colpire nei momenti giusti. I viola sono chiamati a una prova attenta e concreta, con l'obiettivo di trasformare in punti quanto lasciato per strada nella sfida contro il Como.