Il commento di Dario Marcolin sul Viola Park
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L'ex centrocampista della Lazio, Dario Marcolin, oggi opinionista Dazn, a margine della sfida tra Venezia e Fiorentina, ha commentato il grande impatto del ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina viola con queste parole:
Dirò una provocazione. Il Viola Park sembra un hotel a 5 stelle, è tutto bellissimo. Sei coccolato come se fossi in una spa. Serve un allenatore che tenga la squadra sulla corda e Vanoli è bravissimo in quello.
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