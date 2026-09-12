Il commento di Dario Marcolin sul Viola Park

Redazione VN
Venezia FC v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

VIDEO - Tutte le quote migliori della 4a giornata

L'ex centrocampista della Lazio, Dario Marcolin, oggi opinionista Dazn, a margine della sfida tra Venezia e Fiorentina, ha commentato il grande impatto del ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina viola con queste parole:

Dirò una provocazione. Il Viola Park sembra un hotel a 5 stelle, è tutto bellissimo. Sei coccolato come se fossi in una spa. Serve un allenatore che tenga la squadra sulla corda e Vanoli è bravissimo in quello.
Viola Park

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti