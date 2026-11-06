Marchini su Radio Bruno: "Fiorentina da Europa nel lungo termine, ma ora serve continuità. Con la Juve la gara si prepara da sola".
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Giampaolo Marchini ha parlato così a Radio Bruno a proposito della Fiorentina:
L'obiettivo a lungo termine di questo progetto è quello di una Fiorentina europea. Le cose non stanno andando benissimo, ma proviamo a essere fiduciosi. Anche se a oggi la squadra non dà garanzie sul piano della continuità. La squadra è giovane, e forse è per questo che vive di alti e bassi. Per questo la squadra va aiutata. Con la Juve la gara si prepara da sola. Io credo che ci siano tutte le condizioni per sfruttare al meglio questa occasione.
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