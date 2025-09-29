Marchini: “Ho visto una squadra intristita. Pioli e i calciatori devono chiarirsi”

"E' arrivato il momento in cui la squadra e l'allenatore chiariscono, in una stanza, tutte le eventuali incomprensioni. Ho visto una squadra intristita a Pisa . La Fiorentina , solitamente, anche quando le cosa vanno male sembra un gruppo unito e solido. Lo abbiamo visto l'anno scorso, anche quando i risultati non arrivavano. Questa volta vedo dei calciatori che hanno difficoltà a parlare la stessa lingua calcistica. Se non ci fosse, prossimamente, un chiarimento tra calciatori e allenatore diventerebbe molto difficile trovare una quadra . Non basta un'uscita a cena, ma un confronto serio e duro faccia a faccia."

I singoli

Pablo Marì con la difesa a tre è l'unico che può guidare la retroguardia. Lo spagnolo è fortissimo di testa. Rispetto a Pongracic è peggio nella fase d'impostazione. Ci vorrebbe una fusione tra loro due, per giocare al centro della difesa a tre. Dodò, Nicolussi Caviglia e Gudmundsson si meritavano 4,5 in pagella. Il brasiliano ha giocato una delle peggiori partite in maglia viola. Prima aveva il sorriso più largo di tutti, adesso ha lo sguardo torvo e non penso sia per colpa del mancato rinnovo. La squadra non è serena. Gli equilibri andranno ritrovati in fretta, visto che il tempo sta passando. Kean ha preso tante pedate e questo gli porta sicuramente tanto nervosismo in più.