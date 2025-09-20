Pioli continua con il 3-5-2 anche se ci saranno dei cambi a livello di interpreti. Comuzzo ha bisogno di riposo e c'è Pablo Marì che scalpita per una maglia da titolare. L'ex Monza si posizionerebbe al centro e Pongracic si sposterebbe a destra.
La Nazione: “Nicolussi pronto dal 1′, Fazzini dalla panchina. Chance a Pablo Mari”
Anche a centrocampo ci saranno dei cambiamenti con Nicolussi Caviglia pronto dal 1'. Nel ruolo di mezzala invece ci sono tre candidati per due posti: Fagioli, Sohm e Mandragora. Difficile che Pioli si affidi a Fazzini per quel ruolo.
In attacco invece imprescindibile Kean con Piccoli pronto ad affiancarlo e preferito a Dzeko, ma anche allo stesso Gudmundsson e Fazzini. L'ex Empoli, nonostante il buon impatto contro il Napoli, potrebbe partire ancora dalla panchina.
