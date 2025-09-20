Il Corriere dello Sport si sofferma sull'importanza di Gudmundsson, Fazzini e Nicolussi Caviglia quali uomini dotati di grande qualità e capaci di essere un innesto anche per l'attacco:
CorSport sull'attacco: "Poca incisività. Tre nomi per il cambio di passo"
Serve l'innesti dei centrocampisti per aumentare la quota gol ferma solamente a due
Gudmundsson, Fazzini e Nicolussi Caviglia sono tre che assicurano la qualità mancata contro il Napoli e tre che da dopodomani avranno spazio e ruolo di rilievo dentro la Fiorentina. La loro presenza non sarà tanto una questione di sistema di gioco, quanto un'esigenza legata alla poca incisività in attacco: solo due gol in tre partite. Ed entrambi sugli sviluppi di un calcio piazzato.
