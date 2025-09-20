Contro il Como serve un cambio di passo e Pioli è colui dal quale ci si aspetta una squadra che sappia giocare. Serve dunque ripartire dai ragazzi degli ultimi minuti di Napoli. Se in attacco la Fiorentina può stare tranquilla con il suo bomber Kean, in difesa e a centrocampo manca qualcosa.
La Nazione: "Certezza Kean. Quanti cambiamenti in difesa e a centrocampo!"
Contro il Como la piazza vuole vedere una Fiorentina diversa rispetto a quella vista nelle partite precedenti
Per quanto riguarda il reparto difensivo Pioli ha espresso chiaramente la sua volontà di continuare con la difesa a tre con Pongracic capace di stare sul centrodestra. A centrocampo invece è il momento di vedere Fazzini al fianco di Nicolussi Caviglia e Fagioli.
La speranza, come riporta La Nazione, è quella di vedere una Fiorentina più compatta e organizzata.
