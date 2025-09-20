CorSport: “Pioli, serve qualità. Il dubbio sul doppio impiego di Fazzini”

Viola News
La Fiorentina ha bisogno della qualità dei suoi migliori giocatori
Nelle prime uscite della Fiorentina la qualità nel gioco, nella manovra è venuta a mancare. Adesso però è il momento di metterla in campo chiedendola ai giocatori che ne sono dotati. Tra questi Gudmundsson, Fazzini e Nicolussi Caviglia che hanno permesso alla Fiorentina di giocare una "partita nella partita" contro il Napoli.

Fazzini potrebbe dunque schierarsi al fianco dell'islandese nella versione col doppio trequartista alle spalle di Kean che garantirebbe forza, profondità, imprevedibilità e soluzioni varie. Ma Fazzini può essere impiegato anche come mezzala accanto all'ex Venezia. Lo riporta il Corriere dello Sport.

