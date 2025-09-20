CorSport: “Pioli, serve qualità. Il dubbio sul doppio impiego di Fazzini”

Nelle prime uscite della Fiorentina la qualità nel gioco, nella manovra è venuta a mancare. Adesso però è il momento di metterla in campo chiedendola ai giocatori che ne sono dotati. Tra questi Gudmundsson, Fazzini e Nicolussi Caviglia che hanno permesso alla Fiorentina di giocare una "partita nella partita" contro il Napoli.