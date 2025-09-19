Ex ag. Dzeko: “Pio mi ricorda Edin. Gli auguro di segnare come ha fatto lui”

Per Pio Esposito la notte di Champions League contro l’Ajax è stata speciale: l’attaccante classe 2005 ha fatto il suo esordio nella massima competizione europea con la maglia dell’Inter, mostrando personalità e determinazione. Tra le altre cose, il ragazzo ha confessato come la sua stella cometa, il modello a cui ispirarsi, sia Edin Dzeko, un attaccante totale, capace di far giocare meglio tutta la squadra.
L'ex agente di Edin Dzeko, Silvano Martina, ha parlato del paragone tra il suo assistito e Pio Esposito dell'Inter
Lo storico ex procuratore dell'attaccante bosniaco, Silvano Martina, ha parlato proprio di una possibile somiglianza tra questi due giocatori:
Esposito somiglia davvero tanto a Dzeko. La prima volta che ho visto Pio, lui giocava ancora nell’Under 21 e mi ha proprio ricordato Dzeko per i movimenti in campo. Gli auguro di segnare tanti gol come lui, perché parliamo di un giocatore che ne ha segnati quasi 400 in carriera. Inoltre mi è molto piaciuta la lucidità con cui ha parlato di cosa deve ancora migliorare: sono convinto anch’io che debba essere più esplosivo nei primi metri, ma questo fa parte del percorso di crescita.
