Ex ag. Dzeko: “Pio mi ricorda Edin. Gli auguro di segnare come ha fatto lui”

L'ex agente di Edin Dzeko, Silvano Martina, ha parlato del paragone tra il suo assistito e Pio Esposito dell'Inter

Per Pio Esposito la notte di Champions League contro l’Ajax è stata speciale: l’attaccante classe 2005 ha fatto il suo esordio nella massima competizione europea con la maglia dell’Inter, mostrando personalità e determinazione. Tra le altre cose, il ragazzo ha confessato come la sua stella cometa, il modello a cui ispirarsi, sia Edin Dzeko, un attaccante totale, capace di far giocare meglio tutta la squadra.