CorSport su Fagioli: “Sottotono. Ma con Nicolussi le cose potrebbero cambiare”

Fagioli può cambiare volto con l'ingresso di Nicolussi Caviglia nel ruolo di regista
L'aggiunta di giocatori di qualità servirà a tutta la squadra. In particolare a chi la qualità ce l'ha, ma non è riuscito fin qui a a darne conto. Nicolò Fagioli è uno di questi. Per adesso le sue prestazioni sono state al di sotto delle aspettative e del rendimento.

Con Nicolussi Caviglia impiegato nel ruolo di regista, Fagioli, può essere più libero a livello tattico e dare sfogo finalmente al proprio calcio bello e concreto che finora non si è visto o quasi. Lo riporta il Corriere dello Sport.

