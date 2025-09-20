CorSport su Fagioli: “Sottotono. Ma con Nicolussi le cose potrebbero cambiare”

L'aggiunta di giocatori di qualità servirà a tutta la squadra. In particolare a chi la qualità ce l'ha, ma non è riuscito fin qui a a darne conto. Nicolò Fagioli è uno di questi. Per adesso le sue prestazioni sono state al di sotto delle aspettative e del rendimento.
Fagioli può cambiare volto con l'ingresso di Nicolussi Caviglia nel ruolo di regista
Con Nicolussi Caviglia impiegato nel ruolo di regista, Fagioli, può essere più libero a livello tattico e dare sfogo finalmente al proprio calcio bello e concreto che finora non si è visto o quasi. Lo riporta il Corriere dello Sport.
