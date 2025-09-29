F. Romano: “Nessun contatto con altri tecnici, la Fiorentina crede in Pioli”

Fabrizio Romano chiarisce: la Fiorentina non ha contattato altri allenatori, piena fiducia a Pioli. Spalletti resta profilo ambito anche all’estero dopo i contatti con l’Al-Ittihad.

Fabrizio Romano , tra i più autorevoli esperti di calciomercato, ha fatto il punto sulla situazione della Fiorentina attraverso il proprio canale YouTube.

Secondo Romano, nonostante le voci insistenti delle ultime settimane, la panchina di Stefano Pioli non è mai stata realmente a rischio: “La società viola non ha avviato colloqui con altri tecnici, continua a riporre la massima fiducia nell’attuale allenatore”.

Il giornalista ha poi parlato di Luciano Spalletti, spesso accostato al club gigliato: “Il suo profilo rappresenta una grande occasione non solo per squadre italiane ma anche per diversi club internazionali. Non a caso Spalletti è già stato contattato dall’Al-Ittihad, che di recente ha interrotto il rapporto con Laurent Blanc”.