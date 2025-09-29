Fabrizio Romano, tra i più autorevoli esperti di calciomercato, ha fatto il punto sulla situazione della Fiorentina attraverso il proprio canale YouTube.
F. Romano: “Nessun contatto con altri tecnici, la Fiorentina crede in Pioli”
Fabrizio Romano chiarisce: la Fiorentina non ha contattato altri allenatori, piena fiducia a Pioli. Spalletti resta profilo ambito anche all’estero dopo i contatti con l’Al-Ittihad.
Secondo Romano, nonostante le voci insistenti delle ultime settimane, la panchina di Stefano Pioli non è mai stata realmente a rischio:“La società viola non ha avviato colloqui con altri tecnici, continua a riporre la massima fiducia nell’attuale allenatore”.
Il giornalista ha poi parlato di Luciano Spalletti, spesso accostato al club gigliato: “Il suo profilo rappresenta una grande occasione non solo per squadre italiane ma anche per diversi club internazionali. Non a caso Spalletti è già stato contattato dall’Al-Ittihad, che di recente ha interrotto il rapporto con Laurent Blanc”.
