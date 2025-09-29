Sul proprio canale YouTube, Alfredo Pedullà ha affrontato il difficile momento della Fiorentina, replicando anche alle parole pronunciate la scorsa settimana da Riccardo Trevisani sul tifo gigliato.
Pedullà: “Fiorentina deludente, colpe di Pioli e non dei tifosi”
Secondo il giornalista, imputare ai tifosi le difficoltà della squadra è un’assurdità:
Si è detto che il problema della Fiorentina fossero i suoi sostenitori incapaci di fare tre passaggi. Una barzelletta e una mancanza di rispetto. Il pubblico viola è tra i più appassionati d’Italia, ma non è certo lui a scendere in campo. Se Kean è irriconoscibile, se la squadra non vince e fatica a costruire gioco, non è colpa della curva.
Pedullà punta invece il dito sull’allenatore:
Pioli sta sbagliando tanto: non ha dato identità alla squadra, l’ha resa confusa e ha trasformato Kean in un attaccante qualunque. Prima di trovare alibi inesistenti, bisognerebbe ammettere che la Fiorentina oggi gioca molto male. Io considero ancora il ritorno di Pioli un passo importante, ma adesso è una grande delusione. Lasciamo fuori i tifosi, la responsabilità è solo tecnica.
