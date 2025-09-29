Pedullà: “Fiorentina deludente, colpe di Pioli e non dei tifosi”

Si è detto che il problema della Fiorentina fossero i suoi sostenitori incapaci di fare tre passaggi. Una barzelletta e una mancanza di rispetto. Il pubblico viola è tra i più appassionati d’Italia, ma non è certo lui a scendere in campo. Se Kean è irriconoscibile, se la squadra non vince e fatica a costruire gioco, non è colpa della curva.