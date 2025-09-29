Lo speaker e opinionista Gianfranco Monti ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Le sue parole sul momento viola:
Monti: “Il migliore della Fiorentina è stato l’arbitro. Pioli non ha tutte le colpe”
"Ho visto una sola occasione per la Fiorentina, quella di Mandragora dopo lo schema sul calcio d'angolo. Non ho mai avuto lo stimolo di dire "dai, adesso andiamo a segnare". I tiri sono stati pochi e lontani dalla porta. Analizzare tutto il male è facile, anche perché l'unica cosa positiva di ieri per la Fiorentina è stato l'arbitro. Non ha concesso un rigore clamoroso al Pisa e ha annullato la loro rete. Non ho visto miglioramenti."
I singoli e Pioli—
"Non remo contro nessuno, adesso la Fiorentina deve chiudersi a riccio e uscire da questo brutto momento il prima possibile. Ieri mi ha sorpreso l'atteggiamento di Dodò, sembrava un'altra persona. Gli unici sufficienti della gara col Pisa sono Fazzini e De Gea. L'ex Empoli si è mosso tantissimo per il campo. Nicolussi Caviglia e Gudmundsson non hanno giocato bene. Pioli potrebbe chiamare Gilardino e chiedergli il segreto per farlo funzionare come a Genova (ride ndr). Non tutte le responsabilità del gioco viola sono dell'allenatore, anche i giocatori devono dare molto di più. Non vedo la squadra fare tre passaggi di fila e sinceramente mi sorprendo."
Il futuro—
"Giovedì farei giocare Fortini e Parisi. Vorrei vedere i calciatori che hanno giocato meno e che magari hanno più fame. La Conference League deve essere un chiaro obiettivo. Dopo ci sarà la Roma, che sarà una partita fondamentale e poi la sosta."
