Marchini e il futuro della panchina: “Vanoli? Va confermato solo ad una condizione”

"Kean è un calciatore che va gestito con attenzione: con lui dobbiamo vivere alla giornata. L'obiettivo primario resta la salvezza e per questo è stato logico vederlo in campo a Verona. Adesso, però, la priorità è evitare nuovi problemi fisici. Non credo affatto che non gli interessi della Fiorentina: ha fatto di tutto per esserci con l'Italia, ma si è impegnato altrettanto per la maglia viola. Al contrario, l’infortunio di Solomon mi lascia perplesso. Temo possa esserci stata una ricaduta: un normale problema muscolare si risolve in un mese, mentre lui è fuori da molto più tempo. È un’assenza pesante, perché garantiva soluzioni alternative ed era uno dei pochi in grado di saltare l'uomo."