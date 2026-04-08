Nel corso del suo intervento a Radio Bruno, il giornalista Giampaolo Marchini ha analizzato diversi temi legati alla Fiorentina. Ecco le sue parole:
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Marchini e il futuro della panchina: “Vanoli? Va confermato solo ad una condizione”
"Kean è un calciatore che va gestito con attenzione: con lui dobbiamo vivere alla giornata. L'obiettivo primario resta la salvezza e per questo è stato logico vederlo in campo a Verona. Adesso, però, la priorità è evitare nuovi problemi fisici. Non credo affatto che non gli interessi della Fiorentina: ha fatto di tutto per esserci con l'Italia, ma si è impegnato altrettanto per la maglia viola. Al contrario, l’infortunio di Solomon mi lascia perplesso. Temo possa esserci stata una ricaduta: un normale problema muscolare si risolve in un mese, mentre lui è fuori da molto più tempo. È un’assenza pesante, perché garantiva soluzioni alternative ed era uno dei pochi in grado di saltare l'uomo."
L'Europa—
"Nonostante tutto, non trascurerei il doppio impegno: la Conference League va onorata. Il Crystal Palace è una buona squadra, ma la Fiorentina deve crederci, anche perché l'Europa porta introiti importanti nelle casse del club."
Vanoli—
"La situazione in campionato è finalmente tranquilla; la squadra ha vinto le partite che doveva vincere e spesso ha espresso il calcio migliore proprio contro le grandi: Inter, Como, Bologna, Milan e Juve. Anche fisicamente la crescita è evidente. Vanoli? Il nodo della conferma è semplice: se la società decide di puntare su di lui, l'anno prossimo dovrà difenderlo a oltranza, specie nelle difficoltà iniziali. Altrimenti, sarebbe meglio cambiare rotta già al termine della stagione."
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