Graziani: “Ritmo inglese? Non mi spaventa, la Fiorentina se la gioca alla pari”

Ciccio Graziani parla a Radio Bruno e dice la sua sulla stagione della Fiorentina e sulla partita di domani a Londra

Alessio Vannini 8 aprile 2026 (modifica il 8 aprile 2026 | 14:52)

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno parlando così del momento della Fiorentina:

"La gara di domani sarà fondamentale. Vanoli ha molti giocatori a disposizione in rosa e dovrà essere bravo a gestire le rotazioni. L'assenza di Kean? È un problema, non giriamoci intorno: è l’attaccante principale della Fiorentina. Però non dobbiamo piangerci addosso; ci sarà Piccoli e dobbiamo trovare il giusto equilibrio con lui. Mantengo una grande fiducia in questa squadra."

Il Crystal Palace? — "Potrebbe esserci un dislivello fisico o una diversa intensità, ma io non sono affatto spaventato dal ritmo degli inglesi. In tre anni la Fiorentina ha giocato due finali e una semifinale europea: qualcosa di buono lo abbiamo fatto anche noi. Ce la giocheremo alla pari. Siamo in un ottimo momento, abbiamo ritrovato autostima e serenità, e finalmente anche la classifica ci sorride."

Il futuro — "Ho visto una squadra cresciuta tantissimo sotto l’aspetto atletico: con l’Inter li abbiamo schiacciati. La gara col Verona fa storia a sé: la Fiorentina aveva l'obbligo di vincere e quella pressione può pesare. Futuro? Paratici deve valutare se con questo allenatore sia possibile programmare i prossimi 2 o 3 anni. Se non dovesse ritenerlo l'uomo giusto, a fine stagione lo ringrazi e si cambi rotta."