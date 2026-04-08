L'ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina, Claudio Piccinetti, ha parlato a Lady Radio del momento della squadra viola e delle condizioni di Moise Kean. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Piccinetti attacca Kean: “Se deve giocare come a Verona, meglio che stia a casa”
news viola
Piccinetti attacca Kean: “Se deve giocare come a Verona, meglio che stia a casa”
L'ex viola Claudio Piccinetti, a Lady Radio, ha parlato del momento che sta passando Moise Kean in questa stagione
Se Kean deve fare prestazioni come quella di Verona, meglio se sta fermo e guarisce per bene. La vittoria di sabato, unita ai risultati di Lecce e Cremonese, ti ha dato grande serenità. Non avevo mai visto giocare così male la Fiorentina, ma contava solo portare a casa i tre punti. Non si tratta di avere preferenze tra una competizione e l'altra: se un giocatore sta male non deve giocare. La cosa strana è che Kean in Nazionale stava bene, lo vedevo in partita. A Verona, invece, era l'esatto contrario. Se deve giocare così è inutile portarlo a Londra. Meglio recuperarlo per la Lazio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA