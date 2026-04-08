L'ex attaccante, Roberto Pruzzo, ha parlato a Lady Radio della situazione in casa Fiorentina in vista della gara di Conference League contro il Crystal Palace. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Pruzzo sul Crystal Palace: “Dicono siano degli scarponi”. E su Gudmundsson
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Pruzzo sul Crystal Palace: “Dicono siano degli scarponi”. E su Gudmundsson
Le parole dell'ex attaccante viola, Roberto Pruzzo, sulla situazione della Fiorentina in vista del Crystal Palace e le condizioni di Kean
Su Kean—
Mi preoccupa la sua assenza. Uno che a mezzo servizio può essere un riferimento e risolvere tanti problemi offensivi della squadra. Se dovesse saltare questa partita, che almeno recuperi bene per il ritorno. Le sue caratteristiche migliori impongono una condizione fisica ottimale.
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Su Piccoli e Gudmundsson—
Piccoli dovrebbe sopperire alle carenze tecniche che ha con una presenza a tutto campo, ma è spesso limitato dal suo marcatore. Anche se dal piano fisico non ha nulla da invidiare a nessuno. Gudmundsson, invece, credo che possa fare la differenza. Questa è una speranza più che una certezza ed è tenuta in piedi dal fatto che non hai ulteriori alternative là davanti. Però, mi fa quasi inca**are in campo perché sembra essere lì per farti un favore.
Sul Crystal Palace—
Mi dicono che sia una squadra di "scarponi". Gioca partite sporche. Metterà in difficoltà la Fiorentina, a giudicare anche dalla prestazione di sabato a Verona. Mi aspetto una prestazione dove i viola non si tirano indietro nella lotta, nei duelli individuali e nello scontro fisico. Non puoi permetterti di concedere subito gol.
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