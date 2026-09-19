Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana Giampaolo Marchini ha parlato della sfida di domani:

Fare una bella prestazione sarebbe meraviglioso per tanti motivi: per la Fiorentina, per il lavoro di Vanoli e per la squadra. Perché comunque si lavora nettamente meglio con un po’ di leggerezza, derivata dall'aver rimesso in linea la barca. È altrettanto vero che, al netto delle assenze del Napoli, è storicamente una partita complicata. Ricordiamoci che due anni fa il Napoli ha vinto lo scudetto, quindi è una squadra che può serenamente essere tra le protagoniste del campionato.

Una squadra molto giovane

Può pesare tantissimo. Personalmente, preferisco giocare con una rosa molto giovane piuttosto che con una squadra composta da tanti giocatori esperti che comunque la Fiorentina ha, come Gonçalves, che è un giocatore di qualità superiore. Può essere sicuramente un fattore domani, i viola andranno in campo con l’entusiasmo del pubblico, considerando anche che domani si va verso un sold out. Il Napoli, dalla sua, avrà la possibilità e capacità di sfruttare l’esperienza; mi aspetto un Napoli più attendista rispetto ad altre situazioni, sfruttando qualche ripartenza.

Sul nuovo atteggiamento

Quello che è cambiato è l’atteggiamento. Dopo il pareggio con il Torino, la Fiorentina era completamente spenta, smarrita in mezzo alle difficoltà. Adesso probabilmente è cambiato l’umore all’interno dello spogliatoio. Ovviamente non c’è una bacchetta magica ed in un momento è cambiato tutto, ma quantomeno la squadra adesso ha la capacità di reagire.

Sull'entusiasmo e sulle aspettative di domani