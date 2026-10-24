A Radio Bruno, Fabrizio Manfredini ha analizzato le possibili chiavi della partita, sottolineando l'importanza di partire forte e sfruttare le caratteristiche della squadra di Paolo Vanoli. Nel suo intervento, spazio anche al tema Dodò e alla gestione dei giocatori che non hanno ancora rinnovato il contratto.

La Fiorentina deve fare punti. Siamo inchiodati al penultimo posto a quattro punti e sono veramente pochi. L'Inter è una squadra fortissima, ma spesso ha lasciato sognare le avversarie, andando sotto anche di due gol: questo potrebbe essere un punto chiave. Se l'Inter dovesse avere una mezz'ora come quella contro l'Udinese, poi non sempre sei in grado di rimontarla. Domani devi giocartela, non con la difesa nella metà campo avversaria. La Fiorentina verticalizza di più rispetto all'anno scorso e questa potrebbe essere un'arma da sfruttare. Deve provare a fare come l'Udinese: partire forte e andare in vantaggio il prima possibile.

Dodò

A prescindere da dove viene schierato, Dodò viene pagato dalla Fiorentina e, se è in condizione, deve giocare. Non è che gli altri siano superiori a lui. Dobbiamo smetterla con le punizioni per chi non rinnova. Sei un professionista? Fino all'ultimo giorno dai il 100% per la Fiorentina, poi andrai dove devi andare. Se Dodò è al 100%, è meglio di tutti quelli che hai.