Andrea Mandorlini parla del momento della Fiorentina verso l'avvicinamento al match di Reggio Emilia
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Il tecnico del Ravenna Andrea Mandorlini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno parlando così a proposito del momento della Fiorentina
Questa situazione va purtroppo avanti da tempo, e dispiace. Ma bisogna guardare avanti e cercare di uscire da questa situazione. Va vinta questa partita, che è troppo fondamentale. Vanoli? Non so se sia lui il principale colpevole. Io penso che sia stato giusto richiamarlo. La partita di oggi è difficile, anche se credo che la Fiorentina sulla carta sia più forte del Sassuolo. Fiorentina-Ravenna mancata in Coppa Italia? Sarebbe stato bello affrontare la Fiorentina. Ma la Coppa Italia purtroppo ci pare nata sotto una cattiva stella. Ronaldinho? Col Forlì potrebbe scendere in campo, ne siamo orgogliosi. Vediamo cosa ne verrà fuori. Certamente è una cosa molto bella per noi e per la nostra società.
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