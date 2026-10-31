L'analisi di Malusci sulle cose da migliorare della Fiorentina
Vox Populi: la Fiorentina vivrà ancora tutti gli incubi della passata stagione?
L'ex difensore viola, Alberto Malusci, ha parlato a Pentasport di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina dopo il pareggio con l'Atalanta e la partita in programma lunedì contro il Sassuolo. Le sue parole:
I tanti gol subiti sono un bel problema, che sta andando avanti da inizio campionato. Non ci sono delle garanzie a livello difensivo. Vanoli sta provando a trovare delle soluzioni, non riuscendoci più di tanto nel momento. Bisogna lavorare sodo per risolvere i problemi. Le soluzioni le può sapere solo l'allenatore e un tecnico che nella sua carriera ha fatto il difensore deve capirlo. La cosa confortante è l'aver visto qualche giocata e questo fa ben sperare. Con l'Inter eri stato bravo nel primo tempo a stare con la difesa alta, perché gli hai tolto la profondità a loro. Poi nel secondo tempo ti sei abbassato troppo. Pongracic stava facendo una grande partita, il suo infortunio è stato un grosso problema.
Su cosa deve migliorare la Fiorentina
Sotto l'aspetto del gioco, con Como e Atalanta mi son piaciuti. La squadra è viva, ma manca trovare la quadra per essere più concreti davanti e la compattezza per difendersi bene dietro. So che non sto dicendo poco (ride, ndr). Poi serve valorizzare i giocatori di talento che hai in rosa, Mastantuono per esempio.
Sugli allenatori scelti dalla Fiorentina in questi anni
Vanoli può e deve far qualcosa in più rispetto a quello che sta facendo ora, dopo che l'anno scorso ha fatto qualcosa di straordinario. Era riuscito a trovare il modulo e l'amalgama giusta. Lui è capace di farlo. Non ci metterà poco tempo ma la troverà, deve riuscirci.
Sul Sassuolo
Mi aspetto una Fiorentina intraprendente lunedì. Va bene l'equilibrio, ma andiamoci con coraggio e a viso aperto, come abbiamo fatto con l'Atalanta. Bisogna far capire che ci siamo.
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