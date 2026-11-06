Alberto Malusci al Pentasport di Radio Bruno, commenta il momento viola

"Dragusin me lo aspettavo diverso, aveva fatto molto bene a Genova. Ci si aspettava un giocatore che potesse dare solidità alla difesa, sicurezza, ed invece ha troppi alti e bassi. Ci serve un centrale solido, sia come condizione che come guida per i compagni. Spero che chi frequenti il Viola Park possa far capire alla squadra l'importanza di questa partita. Le prime volte contro la Juventus mi tremavano le gambe, poi col tempo affronti la gara in modo diverso. Mi aspetto una Fiorentina che faccia la differenza, che ci metta quel qualcosa in più. Questa Juventus è battibile, è una squadra con dei limiti."