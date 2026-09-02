Raffaele Righetti, storico segretario della Fiorentina che ha collaborato con ben 16 presidenti viola, è intervenuto oggi su Radio Bruno. Le sue parole.

"Entrai in Fiorentina per caso, perché mio zio conosceva Sergio Ristori. Fino al '68 mi occupai di amministrazione, poi diventai segretario e cominciai a studiare le carte federali. Lo scudetto del ''69? Ero appena diventato segretario, per me fu molto bello vincere subito uno scudetto. Il presidente che ho più nel cuore? Melloni. I giocatori? De Sisti ed Antognoni. "Picchio" ce l'ho nel cuore anche perché fu anche allenatore, Giancarlo invece perché era molto attaccato alla società e perché ebbe anche sfortuna (sappiamo tutti dell'incidente con Martina). Ma fu commovente per me anche fare da testimone di nozze a Bismark (si emoziona). Come vivo da fuori la Fiorentina? Sono appassionato, vedo tutte le partite e voglio sempre bene alla squadra. Mi piacerebbe che si vincesse qualcosa".