Lo Monaco: “La Fiorentina è piena di problemi. Perché zero esterni in rosa?”

"Al momento la Fiorentina ha tanti problemi. Contro la Roma , rispetto alle prestazioni precedenti, ha fatto vedere qualcosa in più. Perché ha cercato di mostrare le cose che faceva la scorsa stagione. Purtroppo le caratteristiche degli uomini non si possono inventare. Se io penso di poter far giocare Dzeko insieme a Kean sono un illuso . Uno che ha sempre fatto la punta centrale, non può scendere a centrocampo. Col Napoli ho visto il bosniaco affannarsi rincorrendo gli avversari. Mi è sembrato un suicidio tattico . La Fiorentina ha tanti buoni calciatori, ma non ha un gioco. Ha problemi nella fase difensiva, in mezzo al campo soffre e nella fase di impostazione trova tante difficoltà."

"Gosens e Dodò involuti, Kean fa reparto da solo"

"Kean è un giocatore che fa reparto da solo. Contro la Roma ha ritrovato la propria brillantezza nel primo tempo. Sarebbe l'ideale come suo compagno Gudmundsson, ma in questo momento non sta dimostrando il proprio valore. Anche Gosens è involuto, così come Dodò. Al loro posto non ci sono dei calciatori all'altezza. La Fiorentina non ha esterni d'attacco. Le ali destabilizzano le difese. Pradé? Le vicende le ho seguite. Pioli avrà sicuramente condiviso ogni scelta con la dirigenza. L'idea di giocare con Kean e Dzeko è del tecnico. In più l'acquisto di Piccoli, che è un buon giocatore, ha poco senso visto. La Fiorentina deve trovare la quadra con questo tecnico. Nicolussi Caviglia dimostra mancanza di personalità. Non mi sembra che la squadra viola regga la pressione di una gara. Soltanto se la squadra non è più col tecnico, va mandato via. In caso opposto la società non deve farlo. Perché sarebbe il segnale di una programmazione totalmente sbagliata."