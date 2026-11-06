L'analisi dell'ex portiere del Como in vista di Fiorentina-Juventus

Redazione VN
REGGIO EMILIA STADIO MAPEI STADIUM SERIE A FIORENTINA VS SASSUOLO

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Simone Braglia, ex portiere di Como e Milan, ha parlato ai microfoni di TMW anche di Fiorentina-Juventus, in programma domenica sera alle 20:45. Queste le sue parole:

Credo che nei campionati ci siano partite che ti danno stimoli diversi per avere un input verso i reali obiettivi societari: Fiorentina-Juventus è una di queste e sicuramente può determinare il futuro di entrambe, in un senso e nell'altro. Mi aspetto una Fiorentina che fa una partita di reazione, di orgoglio, gettando le basi per la continuità da trovare nel resto del campionato.
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