L’esperto: “Tanti problemi fisici per Lindelof. Vi svelo le sue caratteristiche”

Giuliano Adaglio, giornalista della Gazzetta dello Sport ed esperto di calcio svedese, ha parlato così a Radio Bruno del difensore Victor Lindelof. Ecco le sue parole:
Ecco la visione e il racconto di Victor Lindelof, da un grande conoscitore del calcio svedese e del Manchester United
I suoi ultimi due anni a Manchester sono stati molto travagliati. Per tanti periodi non è riuscito a stare sano. In tutto ha giocato circa 40 partite nelle ultime stagioni. Anche in nazionale non è più rimasto il grande punto fermo che era negli anni passati. Al Manchester è difficile fare bene. Ha giocato molti anni allo United. E' stato stimato dai tifosi inglesi, visto che non si è mai lamentato. E' una garanzia dal punto di vista caratteriale e mentale. Ha grande qualità tecnica, ma non è rapido. Non mi aspetto possa fare un percorso come McTominay, può diventare un difensore da rotazione della rosa viola. In carriera non ha mai giocato con la difesa a tre. E' duttile, perché può fare il centrodestra e centrosinistra, però dovrebbe imparare i movimenti di una difesa a tre
