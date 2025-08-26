Durante "Il Pentasport" sulle frequenze di Radio Bruno è intervenuto Leonardo Bardazzi. Così il giornalista del Corriere Fiorentino sulle vicende in casa viola:
Bardazzi: “De Gea non ha colpe sul gol di Luperto. Voglio vedere Fortini”
"Il gol subito col Cagliari arriva perché la difesa della Fiorentina era totalmente ferma. Non aver aggredito il pallone ha regalato un colpo di testa facile per Luperto. Pablo Marì ha mostrato come non si difende a zona in quel momento. Non vedo la colpa di De Gea, è umano anche lui, ma il colpo di testa è forte e non centrale. Ho visto una Fiorentina molto lenta col Cagliari, i rossoblù andavano molto più forte dei viola. Forse la carica data dalle cessioni di Piccoli e Zortea ha aggiunto delle motivazioni alla squadra sarda."
Chi vuoi vedere in campo col Polissya?—
"Sono curioso di vedere Dzeko col Polissya. L'età è importante, così come il curriculum da campione. Il suo valore aggiunto è la mentalità. L'arrivo di Piccoli ci fa capire che Pioli vuole giocare con due punti. Non mi immagino Piccoli e Dzeko in panchina insieme. Voglio vedere Fortini, perché è un giovane difensore viola. Più calciatori della Primavera lanciamo e meglio è."
