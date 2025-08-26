Bardazzi: “De Gea non ha colpe sul gol di Luperto. Voglio vedere Fortini”

"Il gol subito col Cagliari arriva perché la difesa della Fiorentina era totalmente ferma. Non aver aggredito il pallone ha regalato un colpo di testa facile per Luperto. Pablo Marì ha mostrato come non si difende a zona in quel momento. Non vedo la colpa di De Gea, è umano anche lui, ma il colpo di testa è forte e non centrale. Ho visto una Fiorentina molto lenta col Cagliari, i rossoblù andavano molto più forte dei viola. Forse la carica data dalle cessioni di Piccoli e Zortea ha aggiunto delle motivazioni alla squadra sarda."