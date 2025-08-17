The Sun: “United su De Gea, clausola bassa nel contratto”. Ipotesi remota

Secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, il Manchester United starebbe valutando un clamoroso ritorno di David de Gea tra i pali. L’estremo difensore spagnolo ha lasciato i Red Devils nel 2023 dopo tredici anni e 545 presenze, diventando una vera leggenda del club.
Il quotidiano britannico sottolinea come il 34enne abbia fatto una “grande impressione” durante l’amichevole di inizio mese tra Fiorentina e Manchester United, terminata 1-1. Inoltre, lo United sarebbe stato informato dell’esistenza di una clausola nel contratto di De Gea che gli permetterebbe di lasciare l’Italia a una cifra relativamente bassa.
Tuttavia, l’ipotesi di un ritorno a Manchester appare difficile. De Gea è un giocatore centrale per Stefano Pioli e ha firmato a fine maggio un rinnovo fino al 2028. Motivo per cui lo spagnolo si vede a Firenze oggi e nei prossimi anni.
