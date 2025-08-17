The Sun: “United su De Gea, clausola bassa nel contratto”. Ipotesi remota

Indiscrezione dall'Inghilterra sul futuro di David De Gea

Redazione VN 17 agosto - 12:48

Secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, il Manchester United starebbe valutando un clamoroso ritorno di David de Gea tra i pali. L’estremo difensore spagnolo ha lasciato i Red Devils nel 2023 dopo tredici anni e 545 presenze, diventando una vera leggenda del club.

Il quotidiano britannico sottolinea come il 34enne abbia fatto una “grande impressione” durante l’amichevole di inizio mese tra Fiorentina e Manchester United, terminata 1-1. Inoltre, lo United sarebbe stato informato dell’esistenza di una clausola nel contratto di De Gea che gli permetterebbe di lasciare l’Italia a una cifra relativamente bassa.

Tuttavia, l’ipotesi di un ritorno a Manchester appare difficile. De Gea è un giocatore centrale per Stefano Pioli e ha firmato a fine maggio un rinnovo fino al 2028. Motivo per cui lo spagnolo si vede a Firenze oggi e nei prossimi anni.