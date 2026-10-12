Le parole di Alberto Malusci sul momento difficile della Fiorentina dopo l'ennesima sconfitta arrivata contro il Genoa

Redazione VN
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L'ex difensore viola, Alberto Malusci, ha parlato della situazione in casa Fiorentina dopo la sconfitta di Genova al Pentasport di Radio Bruno. Le sue parole:

A me il disfattismo non piace. Credo molto nella squadra e fare i disfattisti adesso risgnifica togliere qualcosa di buono ai ragazzi. Sabato abbiamo sbagliato l'approccio alla partita, serviva una guida in campo, forte e solida, per ovviare ai problemi, perché inizialmente ci hanno devastato. Io devo vedere la parte buona, quindi il secondo tempo, dove meritavamo il pareggio. Io credo molto in questa squadra, che è molto giovane. E queste partite fanno parte del processo di crescita. Non dobbiamo guardare la classifica, ci si penserà più in qua. Pensiamo a far crescere la squadra. Se il giovane guarda la classifica si complica la vita ancora di più. Per questo lo dico. Ranieri sul secondo gol doveva prima vedere dove era l'avversario, prendendo il tempo su di esso. Nell'idea della squadra Fagioli e Oulai non dovevano essere insieme, perché il primo era sul mercato.
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