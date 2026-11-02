Alessandro Bocci analizza il momento della Fiorentina fra presente e futuro
VIDEO - Vanoli: "Da Beto voglio di più. Gonçalves può fare la mezzala"
Alessandro Bocci è intervenuto oggi su Radio Bruno parlando così della Fiorentina:
Vanoli colpevole? Sì, ma meno di chi ha costruito la squadra. parliamo di una squadra impantanata nella lotta salvezza e che ha già cambiato un allenatore. Lui ha le sue colpe, certo, ma non è il colpevole principale. Questa Fiorentina è difficile da allenare, perché ha molti limiti. Nella partita ci sono altre mille partite, e serve che tu sia bravo a leggere i momenti. Tenere sempre il controllo del pallone è impossibile, se questa squadra ne ha la necessità allora è stata costruita male. Se Grosso voleva uno come Matic significa che aveva capito che manca un po' di leadership a centrocampo. Vanoli? Mi pare sotto pressione. DIce sempre che la Fiorentina viene da una grande partita, ma se la Fiorentina prende 2 gol a partita la strada è segnata. Deve chiudere la porta di De Gea, in qualche modo. Con questi numeri è quasi miracoloso avere 5 punti.
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