Prima ancora delle prestazioni in campo, c’era un aspetto del carattere che colpiva chi lo conosceva da vicino: l’umiltà. Eddy Kouadio, difensore di proprietà della Fiorentina e oggi in prestito al Monza, aveva già da giovanissimo qualità tecniche e fisiche fuori dal comune, ma a distinguerlo era soprattutto il modo di stare insieme agli altri. A raccontarlo è Marco Benesperi, suo allenatore ai tempi della Galcianese, che ha ripercorso i primi passi del calciatore, soffermandosi sulle caratteristiche che ne hanno accompagnato la crescita.

Era un ragazzo solare, uno di quelli che entravano in campo e nello spogliatoio mettendo subito allegria. Era davvero un piacere vederlo. Lui e gli altri ragazzi di quel gruppo erano speciali: già a dieci o undici anni si vedeva che avevano qualità importanti. Quando si osservano i percorsi dei ragazzi, si nota spesso che quelli che arrivano hanno anche una certa ambizione, a volte persino un po’ di cattiveria agonistica. Eddy, invece, era diverso. Capitava che facesse giocare anche i compagni che erano un po’ indietro, costruendo azioni che permettessero a tutti di partecipare e di divertirsi. Non ha mai mostrato insofferenza per questo, non ha mai avuto un gesto o un segno di fastidio. Lo faceva sempre con il sorriso. E questa era una delle cose che mi colpivano maggiormente di lui.

Dalla mediana alla difesa

Un altro aspetto interessante riguarda il ruolo. Kouadio è stato impiegato in diverse posizioni della linea difensiva, da terzino a centralee. Ma ai tempi della Galcianese Benesperi aveva scelto spesso di utilizzarlo in mezzo al campo, proprio per favorirne la formazione calcistica.

Per me, nel percorso delle giovanili, fino ai 17 anni un giocatore dovrebbe avere la possibilità di giocare anche in ruoli diversi. Eddy aveva qualità e soprattutto una fisicità importante, quindi poteva esserci il dubbio su quale fosse la sua posizione ideale. Io lo facevo giocare spesso a centrocampo, perché credo che sia una zona del campo in cui si impara molto: si ricevono palloni da destra e da sinistra, si deve ragionare, prendere decisioni e capire meglio il gioco. Poi, eventualmente, si può anche arretrare.

Le caratteristiche fisiche, del resto, erano già evidenti. Kouadio aveva la capacità di partire da lontano, superare gli avversari e arrivare fino alla porta, mostrando una progressione che lo rendeva particolarmente efficace anche in zone più arretrate.

Si vedeva che aveva quelle gambe per partire da dietro. Quando lo faceva, a volte arrivava addirittura fino alla porta. Era una sicurezza, anche se non segnava sempre. Il mio obiettivo, però, era cercare di formarlo nel modo più completo possibile.

Il salto in Serie A e la fiducia di chi ha creduto in lui

Il percorso di Kouadio è stato particolarmente significativo anche per la rapidità con cui è passato dal calcio giovanile al professionismo. Nella scorsa stagione aveva già raccolto alcune presenze tra campionato e Conference League con la Fiorentina, pur trovando soprattutto spazio a gara in corso. Per questo, in estate, la scelta di mandarlo in prestito al Monza poteva sollevare qualche interrogativo.

I primi riscontri, invece, stanno mostrando un giocatore capace di reggere il salto. Per Benesperi, la fiducia e la guida dell’allenatore sono elementi determinanti per permettere a un giovane di esprimersi.

Ai ragazzi bisogna dare fiducia, ma anche metterli nelle condizioni giuste. Il Monza ha un allenatore che considero tra i migliori in Serie A: propone un calcio moderno e sa far giocare la squadra. È importante anche trovare il contesto adatto alle caratteristiche individuali, perché chi ti allena può fare davvero la differenza. La scelta di andare al Monza, evidentemente, è stata fatta anche pensando a questo.

Un’altra tappa fondamentale è stata la convocazione in Nazionale, arrivata a settembre. Kouadio non è poi sceso in campo, ma la chiamata ha comunque rappresentato un riconoscimento importante per il suo percorso. Per Benesperi, però, la soddisfazione più grande era arrivata ancora prima, quando il difensore aveva debuttato in Serie A.

La mia emozione più grande l’ho vissuta a tavola, con la mia famiglia, quando ha esordito in Serie A. Non me lo aspettavo. Ha avuto l’opportunità di entrare in campo sullo 0-0 a Torino. Non è stata una scelta fatta per fare un semplice contentino al ragazzo: era una stata decisione forte da parte di Pioli. In quel momento ho capito che ce l’aveva fatta. Al di là del fatto che lo avessi allenato e conosciuto, vedere un ragazzo così bravo riuscire a raggiungere un traguardo del genere è una soddisfazione enorme.

Il ritorno da avversario contro la Fiorentina

Adesso per Kouadio c’è una nuova occasione per misurarsi con il proprio passato.

In questi due o tre anni è passato dai Giovanissimi a diventare un giocatore che ha raggiunto anche la Nazionale. Credo che abbia imparato a gestire le emozioni. Anche questa sarà un’altra opportunità per giocare contro la sua ex squadra. Come tutte le esperienze che sta vivendo, saprà affrontarla e gestirla nel modo giusta.