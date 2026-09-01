Le parole dell'ex viola, Stevan Jovetic, sul Centenario, i ricordi di Firenze e la squadra attuale
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L'ex attaccante della Fiorentina, Stevan Jovetic, ha parlato a Sky Sport dalla cena di Gala al Viola Park per il Centenario del club gigliato. Queste le sue parole:
Ho vissuto cinque anni bellissimi a Firenze. Abbiamo avuto una società molto forte, così come i giocatori e gli allenatori. Abbiamo avuto un ciclo molto bello, giocando la Champions League due volte e vinto grandi partite. È stato veramente bello ed emozionante.
Un ricordo particolare sulla Fiorentina
La doppietta con il Liverpool. Quella partita mi ha messo su... Ovviamente anche il gol con lo Sporting Lisbona, che ha permesso tutto quello che c'è stato dopo. Però, se devo ricordare quella che mi viene in mente, è la partita con il Liverpool.
Sulla Fiorentina attuale
Sto seguendo sempre il calcio italiano, perché ci sono tanti amici che ci giocano. Anche Fabregas è amico mio, al Como, che sta facendo delle grandissime cose. Secondo me non è partita bene, ma cambierà. C'hanno un buon allenatore, gli va dato tempo. Poi, ci sono tanti giocatori nuovi, dove ci vuole assestamento. Si è investito tanto e secondo me anche bene. Spero che torni la Fiorentina che conosciamo.
Sul Como
Il Como lo metto dopo Inter e Roma. Fabregas sta facendo grandi cose e la rosa è ottima.
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