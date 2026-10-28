Le parole dell'ex centrocampista della Fiorentina sul momento della squadra

Redazione VN
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L'ex centrocampista viola, Borja Valero, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno direttamente dalla festa in centro per l'anniversario dell'emittente. Queste le sue parole sul momento della Fiorentina:

Difficile da gestire un momento del genere. Ai giocatori dico di stare uniti e dare il massimo per questa maglia. Ai tifosi, invece, dico di avere pazienza e dimostrare, come hanno sempre dimostrato, di continuare ad amare e sostenere la squadra.
Borja Valero

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