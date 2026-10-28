Le parole dell'ex centrocampista della Fiorentina sul momento della squadra
L'ex centrocampista viola, Borja Valero, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno direttamente dalla festa in centro per l'anniversario dell'emittente. Queste le sue parole sul momento della Fiorentina:
Difficile da gestire un momento del genere. Ai giocatori dico di stare uniti e dare il massimo per questa maglia. Ai tifosi, invece, dico di avere pazienza e dimostrare, come hanno sempre dimostrato, di continuare ad amare e sostenere la squadra.
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