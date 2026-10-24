I pronostici di Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni a Deejay Football Club: sconfitta con l'Inter e vittoria contro l'Atalanta.
VIDEO VN - Merlo: "Oulai con Fagioli che è sprecato in regia. Viola troppo tecnica"
Nel corso di Deejay Football Club, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno espresso i loro pronostici sulle prossime due giornate di Serie A, indicando quale potrebbe essere il bottino della Fiorentina. Per entrambi i giornalisti, il bilancio delle due sfide che attendono la squadra di Paolo Vanoli sarà di tre punti complessivi.
La previsione è quella di una sconfitta nella trasferta di San Siro contro l'Inter, in programma domani, seguita da una vittoria al Franchi contro l'Atalanta nella giornata successiva. Un pronostico che, dunque, vedrebbe i viola tornare al successo davanti al proprio pubblico dopo il difficile impegno contro i nerazzurri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA