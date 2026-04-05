Hiljemark non trema: “Nessuna ultima spiaggia, servono grandi prestazioni”

Oscar Hiljemark presenta la sfida salvezza tra Pisa e Torino: "Non è l'ultima chiamata, pensiamo a fare una grande gara"

In attesa di conoscere l'esito della sfida tra il Pisa e il Torino, la Fiorentina osserva con attenzione gli sviluppi della lotta nelle zone basse del tabellone. Con i nerazzurri impegnati a rincorrere una quasi impossibile salvezza, il tecnico dei toscani Oscar Hiljemark è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita della 31^ giornata per fare il punto sulle scelte e sul morale del gruppo:

Ultima chiamata per la permanenza in categoria? "Non valuto la situazione in questi termini. Il nostro focus deve essere rivolto esclusivamente a ciò che faremo sul rettangolo verde. Abbiamo a disposizione 90 minuti per mettere in mostra una prova di alto livello".

Spera di essere ancora alla guida del club quando verrà inaugurato il nuovo centro sportivo? "Certamente, ho visionato i progetti e le immagini sono davvero splendide. Si tratta di un passo in avanti fondamentale sia per il calcio italiano che per la nostra crescita societaria".