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VIDEO – Siparietto post gara per Ranieri. Intervista disturbata da un moscerino

VIDEO – Siparietto post gara per Ranieri. Intervista disturbata da un moscerino - immagine 1
Le immagini del piccolo imprevisto
Redazione VN

Intervista post partita più difficile del previsto per Luca Ranieri. L'ex capitano viola si è presentato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del Bentegodi ma è stato vittima di un piccolo imprevisto, come mostrano le immagini dell'emittente.

Ranieri ha infatti ingoiato un moscerino, che lo ha messo un po' in difficoltà. Nulla di grave, comunque, con il siparietto che si è chiuso fra i sorrisi.

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