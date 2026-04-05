Il pesante stop interno della Cremonese contro il Bologna regala un sospiro di sollievo alla Fiorentina, che vede restare invariato il distacco sulla zona calda della classifica. Grazie al passo falso dei grigiorossi, infatti, la squadra viola mantiene un margine di sicurezza di cinque punti sulla zona retrocessione, un cuscinetto vitale in vista del finale di stagione. Nel post partita dello "Zini", l'allenatore dei lombardi Marco Giampaolo è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione dei suoi ragazzi e analizzare un momento che si fa sempre più delicato:
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Giampaolo non molla: “Salvezza? Dobbiamo spingere finché c’è speranza”
Come si spiega l’approccio della sua compagine?—
"Molto semplicemente il Bologna si è dimostrato superiore. Sono stati capaci di eludere quella che avrebbe dovuto essere la nostra pressione sul loro sviluppo offensivo. La rete incassata dopo appena 2 minuti ha reso la gara tutta in salita; poi, nella ripresa, la squadra è stata dignitosa e ha occupato meglio il terreno di gioco. Se avessimo accorciato le distanze prima avremmo potuto sperare di riequilibrarla, ma ciò non toglie nulla ai meriti del Bologna, che mettono in luce le nostre lacune. Il Bologna è una formazione completa. Un insuccesso non è mai un dato positivo, però nel secondo tempo il gruppo ha tenuto bene il campo. Nella nostra attuale situazione non è affatto semplice, ma la squadra ha combattuto e creato i presupposti per rimettersi in corsa: questo indica che non si è scoraggiata."
Rifarebbe le medesime scelte di Parma se potesse tornare indietro?—
"Le decisioni dipendono sempre dal valore dell'avversario. Erano in forma e non condizionati dall'impegno in coppa. Sul doppio svantaggio l'opponente ti concede qualcosa, ma la prova contraria non esiste. Col senno di poi i discorsi valgono poco. Avevamo impostato il match in un certo modo, ma non siamo stati efficaci nel trovare subito le giuste distanze e questo ha accentuato le nostre criticità. Di negativo resta il risultato, di positivo il fatto che la squadra abbia mantenuto dignità nel confronto".
Il peso della prossima giornata—
"Ogni gara è fondamentale. Quella odierna aveva la sua rilevanza, l’abbiamo persa e basta. Si volta pagina e da domani prepariamo la successiva. Se stacchiamo mentalmente concediamo un vantaggio agli avversari, invece il gruppo deve spingere al massimo finché ci sarà speranza."
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