Giampaolo non molla: “Salvezza? Dobbiamo spingere finché c’è speranza”

Come si spiega l’approccio della sua compagine?

"Molto semplicemente il Bologna si è dimostrato superiore. Sono stati capaci di eludere quella che avrebbe dovuto essere la nostra pressione sul loro sviluppo offensivo. La rete incassata dopo appena 2 minuti ha reso la gara tutta in salita; poi, nella ripresa, la squadra è stata dignitosa e ha occupato meglio il terreno di gioco. Se avessimo accorciato le distanze prima avremmo potuto sperare di riequilibrarla, ma ciò non toglie nulla ai meriti del Bologna, che mettono in luce le nostre lacune. Il Bologna è una formazione completa. Un insuccesso non è mai un dato positivo, però nel secondo tempo il gruppo ha tenuto bene il campo. Nella nostra attuale situazione non è affatto semplice, ma la squadra ha combattuto e creato i presupposti per rimettersi in corsa: questo indica che non si è scoraggiata."