CorSport: “Non ci credeva, adesso non può farne a meno. Fagioli è un regista vero”

Il Corriere dello Sport su Fagioli

Redazione VN 5 aprile 2026 (modifica il 5 aprile 2026 | 10:04)

Quando la gara del Bentegodi sembrava destinata a uno 0-0 senza emozioni, Nicolò Fagioli ha cambiato tutto con un gol decisivo all’82’. In una partita poverissima di occasioni per la Fiorentina (solo cinque tiri contro i ventuno del Verona), è bastato un episodio: assist di Harrison e conclusione precisa dal limite, palo-rete, per trasformare una prestazione opaca in una vittoria fondamentale per la salvezza.

Fagioli si conferma così uomo chiave della stagione viola: già pericoloso nel primo tempo con una traversa, è stato l’unico a incidere davvero, trovando il suo secondo gol in campionato. Sempre più centrale nel gioco, soprattutto nel ruolo di regista, ha acquisito continuità e fiducia, diventando un punto di riferimento per la squadra dopo un avvio complicato.

Non mancano però le note negative: ammonito e già diffidato, salterà la sfida contro la Lazio, così come Gudmundsson, espulso nel finale. Inoltre, Fagioli è stato bersaglio di cori ostili da parte del pubblico di casa, ai quali ha risposto con un gesto polemico. Nonostante tutto, resta la sua firma su una vittoria pesantissima, che tiene viva e concreta la corsa salvezza della Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.